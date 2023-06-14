Делимханов впервые высказался после появления фейков о его ранении

Фото: t.me/adelimkhanov_95

Депутат Госдумы Адам Делимханов

Депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале сообщил, что с ним все хорошо, и выразил поддержку всем, кто переживал и волновался за него. Так он отреагировал на утренние сообщения, согласно которым он был тяжело ранен в зоне проведения СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с соратниками позже решили подыграть фейковому вбросу и тоже поддержали новость о ранении депутата.

Ассаламу Алейкум, дорогие друзья! По милости всевышнего со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова — главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует, — написал политик.

Новость изначально восприняли даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что с тревогой ждет более точной информации о состоянии депутата. Только во второй половине дня Кадыров сообщил, что Делимханов жив, не ранен и находится в Чечне, а не в зоне проведения СВО.