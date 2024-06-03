Делимханов напомнил, как нужно одеваться православным женщинам Делимханов пообещал объяснить Даванкову, как должны одеваться женщины в России

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Адам Делимханов

Платок является неотъемлемым атрибутом одежды православной женщины, заявил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал законопроект, предложенный вице-спикером ГД Владиславом Даванковым о запрете ношения религиозной одежды в школах, пообещав объяснить парламентарию «доходчиво», если тот не понимает традиционных ценностей

В православии женщине тоже положено носить платок, как символ боголюбия, женственности и смирения. Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним, — написал Делимханов.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев ранее также заявил, что в России следует ввести запрет на ношение никаба. Он намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Ранее заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что возможное введение запрета на ношение женщинами никаба будет противоречить нормам светского права и Конституции России. Он отметил, что ДУМ РФ готово к диалогу с представителями власти для решения этого вопроса.