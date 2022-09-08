Дегтярев рассказал, почему он не может поехать на Украину добровольцем Дегтярев: поехал бы добровольцем на Украину, но не могу бросить губернаторский пост

Фото: vk.com/khabkrai

Михаил Дегтярев

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев пожаловался, что не может поехать добровольцем на Украину для участия в СВО из-за губернаторского поста. Во время интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) РИА Новости он отметил, что на территории края уже формируются два именных батальона контрактников, которые отправятся в зону конфликта. Дегтярев также отметил, что семьям военных оказывается максимальная поддержка.

Мы ими (военными. — NEWS.ru) гордимся, благодарим. Молодцы ребята. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу, — заявил Дегтярев.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов признался, что он не пошел на фронт из-за возраста. В соцсетях политик пообещал отомстить ВСУ за смерть политолога Дарьи Дугиной, убийство которой произошло 20 августа.

14 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об очередной отправке добровольцев из Чечни в зону специальной военной операции на Украине. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа.