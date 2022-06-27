«Дебильные установки»: Медведев об ограничении трафика грузов в Калининград Медведев рассказал о «жестком» ответе России на ограничение трафика грузов со стороны Литвы

Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «хамским» запрет на транзит российских товаров со стороны Литвы. По его словам, подобное решение Вильнюса демонстрирует «дебильные установки» литовского правительства, которые продиктованы западными лидерами. В интервью газете «Аргументы и факты» Медведев подчеркнул, что ответ России на ограничение трафика будет «жестким».

Такая эскалация — плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем и другим это удается все хуже, — заявил Медведев.

Ранее бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис отметил, что ограничение грузового трафика в Калининградскую область дает понять, что ЕС и НАТО готовы «забрать» у РФ Калининград. По его мнению, Европа посылает РФ четкие сигналы о том, что «захватит Кенигсберг», если «русские будут выпендриваться». При этом Гулбис указал на то, что в данный момент лидеры западных стран «слишком мягкие» для того, чтобы принимать подобные решительные действия.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что со следующего дня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог. По словам президента страны Гитанаса Науседы, запрет на ввоз товаров не входит в зону ответственности Литвы, эта проблема касается Евросоюза и России.