«Даже на четверть не Тэтчер»: сенатор о словах Трасс про «поражение России» Сенатор Цеков: Трасс — неумный, неадекватный и очень злобный человек, даже на четверть не Тэтчер

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс — «неадекватный, неумный и очень злобный человек», рассказал NEWS.ru российский сенатор Сергей Цеков. Он также назвал дипломата «воинственной и ненавидящей» РФ. Член Совфеда добавил, что гражданам РФ не впервой слышать подобные заявления западных политиков. Таким образом собеседник прокомментировал обещание Трасс «обеспечить РФ поражение на Украине». Цеков добавил, что Трасс — «даже на четверть» не похожа на экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер, вошедшую в историю как «Железная леди».

Она (Лиз Трасс. — NEWS.ru) неадекватный, неумный и очень злобный человек. Очень воинственная, ненавидящая Россию — это нам понятно. Не в первый раз слышим это. Что касается поражения — они готовы воевать силами граждан Украины, а не Великобритании. Когда британцы попадают в плен, они закатывают истерику по поводу возможной казни. Она не то что на половину, даже на четверть не похожа на Тэтчер, — рассказал Цеков.

Лиз Трасс в статье для газеты Telegraph заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединённого Королевства. По её словам, она собирается не только «бороться на выборах как консерватор», но и править «как консерватор». Она также пообещала восстановить экономику страны, а также обеспечить «поражение» РФ на Украине.

Дипломат добавила, что начнёт «снижать налоги с первого дня премьерства». В качестве достижений она назвала лидирующую роль в принятии пакета антироссийских санкций, которые, по мнению европейских политиков, привели к энергетическому кризису в Европе.

В январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут увеличиться до трёх тысяч фунтов стерлингов в год, написала ранее газета The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight. По прогнозам экспертов, это способно ввергнуть в нищету «миллионы людей». По мнению аналитиков, устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с действующих 1971 фунтов (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов (порядка 240 тысяч рублей) в октябре текущего года, а затем до 3364 в начале 2023 года.