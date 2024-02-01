«Даже фюреру не пришло в голову»: Картаполов о сбитом Ил-76 с пленными ВСУ Картаполов назвал крушение Ил-76 преднамеренным убийством украинских пленных

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что попадание ракеты в самолет Ил-76 с украинскими военнопленными было «преднамеренным и осознанным убийством» со стороны ВСУ. Депутат в ходе заседания указал, что украинскую сторону заранее уведомили о маршруте прохождения воздушного судна в рамках подготовки к обмену.

Эта атака является однозначным преднамеренным и осознанным убийством, так как обмен пленными был согласован, включая и маршруты доставки, а украинская сторона была заблаговременно проинформирована и подтвердила получение информации в лице ГУР Украины, — заявил Картаполов.

Парламентарий отметил, что 2 февраля будет отмечаться 81-я годовщина разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. По его словам, даже нацистская Германия не позволяла себе убивать своих пленных солдат.

В ходе Сталинградской битвы только в январе и феврале была взята в плен 91 тысяча гитлеровцев. Но даже фюреру ни разу не пришло в голову убивать солдат вермахта, находящихся в советском плену, — подчеркнул парламентарий.

Депутаты Госдумы подготовили проект обращения к Конгрессу США в связи с катастрофой Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом 24 января. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все погибли.