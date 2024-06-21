«Давно нужно»: в Госдуме выступили за изменения ядерной доктрины России Депутат Соболев поддержал изменения ядерной доктрины России

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Российский ракетный комплекс Ярс

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru выступил за изменение ядерной доктрины России. Таким образом он отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва думает над подобными изменениями. По мнению парламентария, это пора сделать уже давно в связи с угрозой войны, чтобы обезопасить страну.

Я думаю, в связи с угрозой войны давно нужно менять ядерную доктрину. О чем тут может идти речь? Какие именно пункты, рассказывать не буду. Это же доктрина. Это обязательно нужно сделать для того, чтобы обезопасить Россию, — высказался Соболев.

Руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алистер Бернетт ранее сообщил, что США находятся в процессе обновления своего ядерного арсенала, развернутого в пяти странах Европы. Он пояснил, что это происходит путем замены старых ядерных снарядов боеголовками нового поколения.

Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита во Вьетнам ранее обратился к Западу по поводу Украины. Он заявил, что западные страны регулярно эскалируют ситуацию, вероятно, рассчитывая напугать Россию, но такой план ошибочен. Кроме того, глава государства отметил, что украинские обстрелы территорий РФ с применением западного оружия близки к агрессии.