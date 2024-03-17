Даванков прокомментировал результаты выборов президента Даванков назвал несомненной победу Путина на выборах президента РФ

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Владислав Даванков

Кандидат от партии «Новые люди» на выборах президента Владислав Даванков заявил, что победа Владимира Путина очевидна, передает РЕН ТВ. В то же время он отметил, что для его однопартийцев было важно донести свою программу.

Без сомнения, конечно же, победитель Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно то, что мы смогли донести нашу программу, программу партии «Новые люди», — сказал он.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что после обработки 24,4% протоколов Владимир Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента России. По словам главы ЦИК, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,8% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2,96%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,73% голосов.

В период предвыборной кампании отказавшийся от участия в выборах лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал Даванкову снять свою кандидатуру. Миронов критиковал Даванкова за «антивоенную позицию». Даванков в ответ назвал постыдным поведение российских политиков, которые пытаются «держать нос по ветру» и припомнил Миронову сотрудничество с бизнесменом Евгением Пригожиным.