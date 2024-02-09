Даванков нашел применение неиспользуемой госнедвижимости Даванков предложил одолжить бизнесу неиспользуемую госнедвижимость

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Владислав Даванков

Неиспользуемую государственную недвижимость стоит сдать в аренду бизнесу, заявил кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков, представляя экономический блок своей предвыборной программы. По его словам, которые приводит ТАСС, это могло бы стать дополнительным источником дохода в бюджет, который пошел бы на нужды людей.

У Росимущества на балансе миллионы квадратов неиспользуемой недвижимости. На ее обслуживание тратят деньги. А могли бы сдать в аренду бизнесу по льготной ставке, сэкономить на ремонте и обслуживании и получить налоги, — сказал Даванков.

Ранее Даванков направил обращение в Верховный суд России с просьбой прокомментировать арест жительницы Нижнего Новгорода за серьгу с радугой. Девушку приговорили к аресту на пять суток за демонстрацию экстремистской символики. По его словам, во всем должен быть здравый смысл, а в этой истории его нет.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что Даванков официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. По ее словам, в избирательный бюллетень также включат Владимира Путина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова. Остальным лицам, подавшим документы на участие в выборах, было отказано в регистрации.