«Даст о чем поговорить»: Лавров предположил реакцию Запада на слова Путина Лавров: Россия будет ждать реакции на новые предложения Путина по Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Сергей Лавров

Выступление президента России Владимира Путина, в ходе которого он озвучил новое мирное предложение Киеву, даст поводы для обсуждения участникам саммита по Украине в Швейцарии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, послы передадут текст выступления главы РФ лидерам стран в столицах присутствия. Дипломат отметил, что Москва будет ждать от них реакции.

Завтра и послезавтра, непонятно, в каком составе и на каком уровне, будет вот это вот мероприятие в Швейцарии. Ну, надеюсь, выступление президента даст им, о чем поговорить, — сказал он.

Лавров отметил, что Москва «не собирается ни за кем бегать» после нового предложения России по Украине, но послы будут передавать документ и подробно его разъяснять.

Мы ожидаем, что реакция последует, — подчеркнул Лавров.

Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

Путин отметил, что Запад лицемерно призывает Россию к переговорам, при этом запрещая Украине вести их. По его словам, это «выглядит идиотски».