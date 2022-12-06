Популярных тиктокеров могут проверить на пропаганду ЛГБТ и смены пола Депутат Лантратова попросила РКН и Генпрокуратуру проверить Карейку и Форкс на пропаганду ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить блогеров Дашу Карейку (имя при рождении — Максим Матвеев) и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, трансляции аморального поведения и оскорбления чувств верующих, передает РИА Новости. Кроме того, парламентарий считает, что контент, публикуемый тиктокерами, является аморальным и диструктивным.

[контент носит] преимущественно аморальный и деструктивный характер и, более того, представляет собой открытое распространение запрещенной информации (порнография, пропаганда нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, реклама наркотиков), — говорится в тексте обращения.

Лантратова также сообщила, что получает обращения по факту деструктивной деятельности и пропаганды наркотиков, насилия, ЛГБТ-ценностей, ведущейся со стороны ряда российских блогеров и стримеров.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.

Согласно закону, будет полностью запрещена пропаганда ЛГБТ в соцсетях, СМИ, кино, рекламе. Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних — ранее ограничение касалось только материалов об ЛГБТ.