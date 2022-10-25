«Дамочка взорвалась»: сенатор о призывах фон дер Ляйен отобрать активы РФ Сенатор Карасин назвал политическим бандитизмом призыв фон дер Ляйен конфисковать активы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что целью Евросоюза является конфискация российских активов, можно смело назвать политическим бандитизмом, рассказал в беседе с NEWS.ru глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Он напомнил, что это уже не первое подобное заявление.

Это политический бандитизм, иначе к этому относиться нельзя. Полная распущенность эмоциональных взглядов этой дамы, разворачивающиеся процессы вокруг санкционной политики, жуткой ситуации на Украине, национализма, радикализма. По-моему, дамочка взорвалась, — подчеркнул Карасин.

Урсула фон дер Ляйен ранее днем заявила, что целью ЕС является не заморозка, а конфискация российских активов. Она подчеркнула, что на законных основаниях это будет сделать непросто, поэтому необходимо подготовить юридическую базу для осуществления плана. Европейский политик добавила, что ЕС создал экспертную группу, состоящую из специалистов государств — членов организации, цель которой не только определить, где и какие активы заморожены, но и как их изъять у России, чтобы передать Украине на ее восстановление.

Также фон дер Ляйен отметила, что ЕС готов оказывать ежемесячную финансовую поддержку Украине в размере €1,5 млрд. В ходе конференции по теме восстановления Украины председатель ЕК указала, что тогда к 2023 году сумма составит €18 млрд.