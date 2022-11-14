«Дальше идти опасно»: Миронов о словах Борреля про антироссийские санкции Депутат Миронов: нежелание ЕС вводить санкции против РФ может спровоцировать эскалацию конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отсутствии обсуждений в Евросоюзе дальнейших санкций против России — это не признак деэскалации, а скорее «прелюдия к новому этапу эскалации конфликта с Западом», таким мнением поделился с NEWS.ru лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. По его словам, Евросоюз уже ввел самые существенные антироссийские санкции. Однако собеседник считает, что нежелание ЕС вводить дальнейшие санкции может спровоцировать прямое военное противостояние против России, о чем уже «кричат» в Брюсселе, Париже и Берлине.

Самые существенные дискриминационные меры в отношении России в Брюсселе уже приняли. И встает вопрос – что же дальше? Европейские лидеры, конечно, видят, какой ущерб антироссийские санкции причиняют им самим, и пусть они никогда не признаются в ошибках, но могут притормозить следующие шаги, что и делается, — сказал политик.

По словам Миронова, «дальше идти уже опасно», о чем, по его мнению, косвенно подтвердил германский канцлер Олаф Шольц, который накануне заявил, что Германия намеренно не вводит санкции против российского газа, поскольку многие страны сильно зависят от этих поставок.

Депутат считает, санкции против России вызвали экономический кризис в Европе, а снять их Евросоюз не может из чего следует, что единственный способ преодолеть экономические сложности — заняться развитием военно-промышленного комплекса и увеличением расходов на армию.

Напротив, вместо экономических санкций на первый план выходит перспектива прямого военного противостояния с Россией. <...> Кроме того, в условиях, когда Евросоюз не способен устранить причину экономического кризиса – санкции, возникает вариант преодолеть его за счет развития ВПК, резкого роста расходов на армию и вооружение, как это сейчас происходит в ФРГ. <...> Так что заявление Борреля это не признак деэскалации, а, к сожалению, скорее прелюдия к новому этапу эскалации конфликта с Западом. — подытожил эксперт.

Ранее Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза не планируют принимать новые санкции против России. По его словам, в данный момент руководители дипломатических ведомств прорабатывают новые ограничения на техническом уровне.