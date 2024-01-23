«Дает сбои»: Медведев оценил работу ООН и призвал к ее укреплению Медведев: ООН иногда «дает сбои» и нуждается в укреплении

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Организация Объединенных Наций (ООН) является основной международной структурой, поэтому необходимо делать все для ее укрепления, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время организация далеко не всегда решает задачи, которые ей были вверены, и «дает сбои».

Безусловно, я согласен с теми, кто говорил о превалирующей роли устава Организации Объединенных Наций и ООН как основной международной структуры. Мы должны делать все для ее укрепления, хотя эта структура в ряде случаев дает сбои и далеко не всегда решает задачи, которые ей были вверены, — сказал Медведев.

Медведев добавил, что Россия подвергается санкциям, которые не основаны на международном праве, а являются «произвольными решениями других государств». Он напомнил, что санкциями являются только те решения, которые принимаются в рамках ООН.

Ранее Медведев сообщил, что заявления шведских властей о войне с Россией свидетельствуют об окончательном разложении правящих кругов Европы. По его словам, правительство страны начало призывать к конфликту с РФ на фоне решения вступить в НАТО. Однако «и без всякого НАТО шведы жили счастливо», отметил политик.