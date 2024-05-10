Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Ранее монумент в Хельсинки облили красной краской.

Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии <…> Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 9 мая жители финской столицы, среди которых были россияне, пришли к могиле 34 красноармейцев, чтобы почтить их память, но увидели поврежденный памятник. Неравнодушные граждане вскоре после случившегося привели могилу в порядок и возложили свежие цветы. Личности ответственных за произошедшее пока не установлены.

До этого главный архитектор столицы Болгарии Софии дал распоряжение возобновить демонтаж памятника Советской армии, писало Болгарское телеграфное агентство (БТА). После того как Верховный административный суд республики признал недействительным запрет на его уничтожение, с памятника сняли облицовочные плиты с надписями.