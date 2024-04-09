Дачникам объяснили, какой налог им начислят при открытии палатки в СНТ Депутат Говырин: торговая палатка на участке в СНТ подлежит налогообложению

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алексей Говырин

Налоговая ставка в отношении земельных участков, используемых для предпринимательской деятельности (торговая палатка) не может превышать 1,5%, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он напомнил, что в остальных случаях показатель не должен быть выше 0,3%.

Налоговая ставка не может превышать 0,3% в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения садоводства, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных ФЗ о ведении садоводства и огородничества. В отношении прочих земельных участков налоговая ставка по налогу не может превышать 1,5%, — добавил Говырин.

Парламентарий подчеркнул: открывая в СНТ, на участке земли общего назначения, торговые палатки главное — не заниматься видами деятельности, вредящими окружающей среде. По его словам, зарегистрироваться ИП или самозанятым можно по адресу своей постоянной регистрации в СНТ.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в России предусмотрены льготы для желающих построить загородный дом. Депутат отметил, что к подобным привилегиям относятся, в частности, сельская ипотека, право использовать маткапитал и упрощенное оформление по «дачной амнистии».