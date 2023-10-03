Дачникам напомнили о советском методе борьбы с грызунами Депутат Чаплин: защитить дачу от грызунов на зиму можно самой дешевой отравой

Чтобы защитить дачный участок и сам летний дом от грызунов перед зимой, можно вспомнить старый советский метод и использовать самую дешевую сухую отраву, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Также, по его словам, необходимо тщательно просушить все помещения.

Все помещения надо тщательно просушить, тогда риск непрошенных гостей снижается. В доме, на чердаке, в сарае и погребе достаточно разбросать по углам любую сухую отраву. <...> Советую использовать обычную отраву от грызунов, которой пользуются опытные садоводы еще с советских времен, — объяснил специалист.

Он добавил, что дачный участок до конца осени можно обработать от грызунов медьсодержащими препаратами, такими как бордоская смесь, медный купорос или железный купорос. У особо ценных растений — например, роз — можно установить мини-капканы. Также эффективными в борьбе с мышами и кротами являются звуковые отпугивающие средства, отметил Чаплин.

Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала о том, как соль может помочь дачникам избавиться от муравьев на участке. По словам специалиста, раствор с солью необходимо влить в муравейник. Также можно использовать известь и табачную пыль.