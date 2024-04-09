«Дабы не ломать традицию»: Россия противостоит Западу в СБ ООН по Украине Россия запросила на пятницу заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Россия запросила в Совете Безопасности ООН провести в пятницу, 12 апреля, заседание, посвященное поставкам оружия Украине, сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, мероприятие может пройти в 10:00 по Нью-Йорку.

Концовка текущей недели в СБ ООН опять будет украинской. <...> Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму, — заявил Полянский в своем Telegram-канале.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на одном из предстоящих заседаний Совета Безопасности всемирной организации тема обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ будет обсуждаться. По его словам, Москва призывает международное сообщество осудить атаку на объект.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украины, если диалог по урегулированию конфликта будет на равных условиях. Глава ведомства утверждает, что в ходе переговоров должны быть учтены интересы Москвы.