В Совфеде раскрыли цели Запада на постcоветском пространстве Пушков: Запад заинтересован в конфронтации России и стран бывшего СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Постсоветское пространство является зоной повышенной конкуренции, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, выступая на заседании на тему «На переломе информационных эпох: актуальные задачи сохранения информационного влияния на постсоветском пространстве». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, страны Запада максимально заинтересованы в том, чтобы развернуть соседей против России.

Пушков указал, что при распаде СССР использовалась «примитивная доктрина» по формуле первого президента России Бориса Ельцина «да куда они от нас денутся». По его словам, она является ошибочной, поскольку на территории бывшего Советского Союза были сформированы новые государства, которые стали развивать международные отношения.

Природа не терпит пустоты. Когда мы отпустили постсоветские страны, они ушли от этого центра, то есть от России. <...> Мы должны исходить [из того], что это зона повышенной конкуренции. Конкуренция за Эквадор гораздо выше, чем конкуренция за Узбекистан. Запад максимально заинтересован в том, чтобы развернуть наших соседей в свою сторону, — отметил он.

По оценкам Пушкова, конфликт с Западом будет долгосрочным и даже в случае наступления «оттепели» конфронтационный характер взаимоотношений между Россией и недружественными государствами сохранится. Сенатор отметил, что в текущих условиях главным инструментом сохранения российского влияния в странах СНГ являются информационные средства.

Государства постсоветского пространства меняются, они становятся другими. Если раньше у нас было много общего — мы смотрели одни и те же фильмы, говорили на одном языке и были жителями одной и той же страны, — со сменой поколения там все меняется. Не надо себя обманывать, чтобы принимать разумные решения, — добавил Пушков.

Ранее Пушков отреагировал на решение Франции присоединиться к призывам Польши ограничить экспорт украинского зерна. По его словам, это свидетельствует о ненужности Киева для этих стран. Он также добавил, что республики считаются одними из самых активных участников антироссийской коалиции.