«Цветение сада»: Захарова ответила Боррелю о законности ударов по России Захарова: формула Борреля пропорционально равна тысячам погибших украинцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что удары Украины по территории РФ являются законными, если они наносятся пропорционально. Дипломат предположила, что «формулу» можно высчитать, взяв за основу Борреля как единицу, которая равна тысячам убитых украинцев.

Какая пропорция: один Боррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения «прекрасного сада»? — написала дипломат.

Ранее Боррель по итогам заседания министров обороны стран содружества сообщил, что страны ЕС придерживаются разных позиций по использованию переданного Киеву западного оружия для ударов по территории России. Ряд государств, по его словам, выразили готовность поддержать это решение, сам он назвал эту практику легитимной.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.