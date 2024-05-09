Cуд хотел, но не стал допрашивать сожительницу экс-замминистра обороны РФ Адвокат Мусаев: суд не стал допрашивать сожительницу Тимура Иванова

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Тимур Иванов

Мосгорсуд не стал допрашивать сожительницу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова телеведущую Марию Китаеву по условиям проживания в его доме на Рублевке, сообщил РИА Новости адвокат Мурад Мусаев. Ранее защита предлагала отпустить туда обвиняемого для нахождения под домашним арестом.

Правозащитник отметил, что Иванов вел с Китаевой хозяйство и жил одной семьей. По словам Мусаева, она как никто знает, где проживает его подзащитный.

У них дочь, совсем малышка 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово, — сказал Мусаев.

Мосгорсуд 8 мая оставил под стражей Тимура Иванова по делу о взятке в особо крупном размере несмотря на четыре пакета с его наградами, представленными защитой. Адвокат экс-замминистра обороны сообщал, что сумма взятки, за получение которой его подзащитному предъявлено обвинение, составляет около 1 млрд 125 млн рублей. Сумма указывается как стоимость выполненных работ и затраченных материалов. Правозащитник отметил, что уголовное дело связано со строительством и все обвинения не соответствуют действительности. В деле присутствует только один эпизод.

СК России информировал о задержании Иванова 23 апреля, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.