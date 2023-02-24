«Cтряпайте котлеты и варите макароны»: Куйвашев жестко ответил Пригожину Куйвашев посоветовал Пригожину варить макароны, а не пытаться управлять страной

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев жестко ответил бизнесмену Евгению Пригожину, связанному с ЧВК «Вагнер», на его заявление о том, что в регионе творится «форменный беспредел». В разговоре с URA.ru он подчеркнул, что предпринимателю не следует «совать нос» в управление субъектами, и посоветовал ему «стряпать котлеты и варить макароны».

Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся, — заявил Куйвашев.

Свердловский губернатор выразил мнение, что бизнесмена не следует вмешиваться в управление регионов. Кроме того, Куйвашев посоветовал Пригожину сконцентрироваться на собственной деятельности.

Ранее Пригожин возмутился скандальная история с музеем истории Екатеринбурга. Бизнесмен был обескуражен тем, что директор учреждения, предположительно, получал информацию от зарубежных спецслужб.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания Пригожина о нехватке боеприпасов. Спикер Кремля предложил обратиться за разъяснениями в Минобороны.