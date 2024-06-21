«Циничные твари»: Медведев назвал условия для переговоров с США по ДСНВ Медведев: переговоров с США по ДСНВ возможны после прекращения поставок Киеву

Обсуждения по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений с США возможно только после прекращения поставок оружия Украине, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Иначе, отметил он, предложения из Вашингтона выглядят циничными.

Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО, — заявил он.

Ранее сообщалось, что вместо российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Вашингтон и Москва могут заключить несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями. Специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди заявил, что Россия по-прежнему сохраняет ограничения на развернутые стратегические ядерные вооружения, США поступают точно также.