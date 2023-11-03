«Циничное заявление»: Журова о словах главы МОК про дискриминацию в спорте Депутат Журова: слова главы МОК о недопустимости дискриминации являются цинизмом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недопустимости дискриминации в спорте являются «циничным заявлением», так как касаются только конфликта на Ближнем Востоке. Комментируя ситуацию KP.RU, парламентарий подчеркнула, что была поражена данными высказываниями.

Бах и Олимпийский комитет до этого говорили: «Но вы же понимаете, что нейтральный статус у россиян должен быть». <...> Тогда еще не было палестино-израильского конфликта в такой острой фазе. Они так завуалированно все это говорили. <...> Но в итоге это привело прямо к цинизму. Вот сейчас это циничное заявление, — высказалась депутат.

Она отметила, что осуждать Баха не может, так как МОК просто не хочет повторения трагедии 1972 года, когда был совершен террористический акт по отношению к израильской команде. Но, по ее словам, заявления в таком случае должны относиться не только к Израилю, но и к спортсменам из России, Белоруссии и Палестины. Журова подчеркнула, что МОК должен быть последователен в своих высказываниях об отсутствии коллективной ответственности.

Если мы говорим про отсутствие коллективной ответственности, ответственности спортсмена за то, что происходит, так или иначе связанное с их страной, это должно касаться спортсменов? Нет, если МОК последователен. Почему-то только это исключение делается для Израиля, — пояснила Журова.

МОК ранее объяснил разную реакцию на конфликты в Газе и на Украине тем, что Россия в феврале 2022 года «нарушила олимпийское перемирие». Там пояснили, что принятые меры последовали после того, как Россия начала СВО во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине.