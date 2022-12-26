«Циничное глумление»: Захарова оценила закон Украины о нацменьшинствах Захарова: закон Украины о нацменьшинствах представляет циничное глумление над их правами

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что новый закон Украины о национальных меньшинствах является циничным глумлением над их правами. Особенно она обратила внимание на положения, касающиеся этнических русских. По мнению дипломата, данный закон является иллюстрацией нацизма и сегрегации. Слова Захаровой приводятся в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Внимательно изучили принятый 13 декабря Верховной радой во втором и окончательном чтении закон «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» и считаем своим долгом привлечь внимание международного сообщества к циничному глумлению украинских законодателей над правами нацменьшинств в нарушение всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций, — заявила представитель МИД РФ.

Она особо отметила, что закон ограничивает права этнических русских на все время действующего на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. В частности, запрещаются мирные собрания, получение финансирования, создание совещательных органов при местных администрациях и участие в международной деятельности. По мнению Захаровой, «именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне».

Российский дипломат подчеркнула, что «вернуть русским людям» их права поможет «только реализация целей и задач специальной военной операции».

Законопроект о национальных меньшинствах ранее был принят Верховной радой Украины во втором чтении. Он является одним из требований, выдвинутых Киеву для вступления в Европейский союз.

МИД Молдавии 15 декабря вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова для вручения ноты протеста из-за высказываний представителя российского дипведомства Марии Захаровой о молдавском президенте Майе Санду. При этом вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску назвал слова Захаровой «неприемлемой риторикой».

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт давно дал понять, что не согласится на проведение комиссии Украина — НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству. Таким образом он ответил на сообщения о том, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина — НАТО.