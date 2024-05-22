ЦИК убрала «экстремистскую» символику Навального из логотипа ЦИК утвердила итоговый логотип выборов без «экстремистской» символики Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком РФ утвердил итоговый вариант логотипа единого дня голосования, сообщили в пресс-службе ЦИК. Из него убрали символику штаба Навального (организация признана экстремистской, деятельность запрещена) в виде восклицательного знака, которую недавно сочли экстремистской и попросили проверить.

С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании, — передает ЦИК слова председателя Эллы Памфиловой.

Ранее муниципальный депутат Басманного района Москвы Павел Иванов нашел сходство в логотипе единого дня голосования с эмблемой штаба Навального. Речь идет о красном восклицательном знаке, за демонстрацию которого активистов уже привлекали к ответственности. Мундеп обвинил Центризбирком в предательстве родины и попросил ФСБ проверить ведомство на экстремизм.

Памфилова, комментируя обращение Иванова в ФСБ, заявила, что слова мундепа являются «параноидальными измышлениями разного рода провокаторов и бездельников». Глава ЦИК уточняла, что проект логотипа единого дня голосования на момент его высказываний и просьб находился на стадии обсуждения.