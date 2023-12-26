ЦИК России допустил голосование на выборах по паспортам Украины Памфилова допустила голосование на выборах в новых регионах по паспортам Украины

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила возможность для жителей новых регионов России голосовать на мартовских выборах президента по паспортам Украины. В интервью с ТАСС она подчеркнула, что решение по документам будут принимать местные власти.

Председатель ЦИК пояснила, что в результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области, из-за чего были затоплены многочисленные населенные пункты, жители потеряли не только дома, но и документы, в том числе уже выданные российские паспорта.

Важно, что люди, которые там живут постоянно, но по каким-то обстоятельствам не смогли получить еще паспорт РФ, или что-то с ним произошло, имеют право проголосовать по тому документу, который удостоверяет их личность, — сказала Памфилова.

Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. Тогда глава Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что в зоне наводнения оказались порядка 40 тысяч человек. Позднее местные власти организовали механизм выплат пострадавшим. Семьям погибших предполагалось выплачивать по миллиону рублей.

Ранее военкор Александр Коц призвал соперников действующего главы российского государства Владимира Путина отказаться от президентской гонки. По его мнению, на нее тратятся сотни миллионов рублей, эти деньги можно направить на закупку беспилотников и снарядов.