ЦИК рассказала о подготовке к выборам президента России в 2024 году Памфилова: ЦИК готовится к выборам президента России в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком России начал подготовку для проведения избирательной кампании по выборам президента РФ, которая пройдет в 2024 году, сообщила глава организации РФ Элла Памфилова. Она уточнила, что одной из важнейших задач является наращивание доверия к голосованию и избирательной системе, передает ТАСС.

Конечно, готовимся. А как иначе? Время пролетит незаметно, поэтому все, что можно подготовить сейчас — техническую, цифровую, методологическую, организационную, кадровую базы, — мы осуществляем с прицелом на президентскую кампанию, при этом отлично понимая, что такое выборы президента в нынешних условиях, — сказала Памфилова.

Глава Центризбиркома считает, что информированность обо всех электоральных процессах повысит у избирателей доверие к выборам. Кроме того, Памфилова указала, что у российской избирательной системы достаточно серьезная защита от DDoS-атак.

Пока мы все выдерживаем. Цифровой аналог системы ГАС «Выборы», которую мы сейчас создаем, тоже автономен от глобальной Сети, а значит, абсолютно неуязвим, — заявила она.

Ранее стало известно, что внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 года. В администрации президента исходят из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и в них будет участвовать действующий глава государства, хотя Владимир Путин еще не объявлял об участии.