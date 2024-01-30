ЦИК назвал самого богатого конкурента Путина ЦИК: Даванков заработал 76,9 млн рублей за шесть лет

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Владислав Даванков

Больше всех из зарегистрированных кандидатов на должность президента России за последние шесть лет заработал Владислав Даванков («Новые люди»), следует из отчета Центральной избирательной комиссии России (ЦИК). Его доход составил 76 млн 915 тысяч рублей. У действующего главы государства — 67 млн 591 тысяча.

Помимо депутатской зарплаты, Даванков получал деньги в коммерческих и других организациях, через пособия и проценты по вкладам. У него есть дом в займе, подмосковный участок и квартира в Москве. Также машина Mercedes-Benz Maybach и свыше 3,5 млн рублей накоплений.

Николай Харитонов из КПРФ задекларировал 36 млн 230 тысяч рублей с зарплаты в Госдуме, выплат по вкладам и социальных пособий. У него в собственности два земельных участка в Новосибирской области и Краснодарском крае, жилой дом, две квартиры и гараж. Автомобиль у Харитонова отечественный.

Леонид Слуцкий (ЛДПР) заработал 35 млн 989 тысяч рублей. Источники дохода у него тоже депутатская зарплата, а также продажа имущества. Слуцкий владеет двумя земельными участками и домом в Подмосковье, имеет три квартиры, две из которых в Москве. Накопил кандидата в президенты, судя по отчетности, чуть более тысячи рублей.

Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Александра Суворова объяснила, что сумма всех доходов главы России состоит из его заработной платы. Согласно данным декларации, помимо недвижимости, в собственности у президента три автомобиля (ГАЗ М21, ГАЗ М21, «Нива») и автоприцеп «Скиф».