«Чужая душа — потемки»: Лавров об отношениях России и Евросоюза Лавров назвал «густыми потемками» отношение Евросоюза к России

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Индонезия, Нуса-Дуа: министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что говорить об изменении отношения к России на более миролюбивое пока нельзя. По его словам, которые приводит РИА Новости, понять отношение Евросоюза к РФ всегда было очень сложно.

Мне трудно судить. Чужая душа — потемки. И особенно — душа Евросоюза, там потемки очень густые. Если они иногда развеиваются, то ненадолго, — заявил Лавров.

Ранее глава МИД России сообщил, что работа над итоговой декларацией саммита G20 практически завершена. Он добавил, что Запад пытался сделать документ политизированным, протащить формулировки с осуждением России, однако в проекте декларации будут представлены как западные, так и российские оценки ситуации вокруг Украины.

По словам Лаврова, Россия на саммите G20 выступила за отказ от использования энергетики для сведения политических счетов. Глава МИД сообщил, что в мире также сохраняются препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Министр отметил, что Москва, в свою очередь, продолжит добиваться создания механизма для контроля военно-биологической деятельности Пентагона.

Bloomberg назвал риторической победой России тот факт, что зал во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии был полным. По данным агентства, на предыдущих выступлениях российских официальных лиц союзники Украины устраивали «забастовки» в знак протеста, однако теперь этого не произошло.