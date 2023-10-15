«Чушь»: Путин высказался об идее США готовиться к войне с Россией и Китаем Путин усомнился, что идея США воевать с РФ и КНР принадлежит людям в здравом уме

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал чушью недавнее заявление Конгресса США о необходимости готовиться к одновременной войне с РФ и Китаем. По мнению главы государства, подобные идеи не могут прийти в голову здравомыслящим людям.

Если говорить о войне между ядерными державами, то это совсем другая история. Я не думаю, что эта мысль людям в здравом уме должна или может прийти в голову. Но, если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более воевать сразу и с Россией, и с Китаем. Чушь, конечно, — сказал президент.

Также глава государства отметил, что инициаторами ухудшения отношений с Россией и Китаем являются США. Кроме того, Вашингтон подталкивает к этому своих европейских союзников. А вместе с тем Европе такая позиция совершенно невыгодна, подчеркнул Путин. По его словам, у стран Европы товарооборот с Китаем даже выше, чем у России.

Ранее межпартийная комиссия американского конгресса подготовила доклад, из которого следует, что ядерный арсенал США не готов к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждается как в количественных, так и структурных изменениях. По мнению авторов документа, угрозы со стороны РФ и КНР одинаковы по уровню серьезности, поэтому США должны подготовиться к одновременному противостоянию с ними.