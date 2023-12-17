Путин пообещал Финляндии проблемы после вступления в НАТО Путин анонсировал создание нового военного округа на границе с Финляндией

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Пекка Хаависто

Финляндию, с которой Россия решила все территориальные споры еще в середине XX века, буквально затащили в НАТО, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». По его словам, прежде у Москвы и Хельсинки были самые добрые и сердечные отношения, но теперь в них появятся большие проблемы. Глава государства анонсировал создание Ленинградского военного округа на границе с Суоми.

Проблем не было, теперь будут, потому что мы будем теперь там создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто! – сказал президент.

Путин также признался, что в 2000-х годах, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях, ему была свойственна наивность. Глава государства подчеркнул, что позднее он понял, что Запад даже после развала СССР стремился уничтожить Россию, разделить ее на несколько частей и поглотить. Президент добавил, что если что-то происходило негативное в политике Запада по отношению к России, то он по наивности полагал, что это инерция мышления и действия среднего класса, привыкшего бороться с СССР.