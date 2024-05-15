«Чудовщиное преступление»: Путин высказался о покушении на Фицо Путин назвал чудовищным нападение на премьера Словакии Фицо

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо чудовищным преступлением, которому не может быть никаких оправданий. Об этом говорится в телеграмме президенту республики Зузане Чапутовой, опубликованной на сайте Кремля.

Уважаемая госпожа президент, с негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий, — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что считает Фицо мужественным и сильным духом человеком, и выразил надежду на его скорейшее восстановление.

Раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо доставили в университетскую больницу Франклина Рузвельта в Банска-Бистрице. Вход в отделение неотложной помощи оцеплен полицией. В больнице присутствуют министр здравоохранения Зузана Долинкова и глава Министерства внутренних дел Матуш Шутай Эшток. По данным СМИ, у него диагностировали кровоизлияние в брюшной полости.

Ранее стало известно, что в премьера стрелял, по предварительным данным, 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина является сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к левым в соцсетях, а в последний год и лично к Фицо.