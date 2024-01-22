«Чудовищный акт терроризма»: Песков об атаке ВСУ на Донецк Песков назвал чудовищным актом терроризма удар ВСУ по Донецку

Атака Вооруженных сил Украины на Донецк 21 января является чудовищным актом терроризма, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Киев продолжает демонстрировать «звериное лицо» и наносить удары по мирным гражданам.

Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо в том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. И удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма, потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин получил доклады после удара украинской армии, в результате которого погибли 28 человек, и дал необходимые поручения. Песков также добавил, что Кремль не планирует специальных заявлений в связи с атакой ВСУ на Донецк.