Атака Вооруженных сил Украины на Донецк 21 января является чудовищным актом терроризма, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Киев продолжает демонстрировать «звериное лицо» и наносить удары по мирным гражданам.
Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо в том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. И удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма, потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей, — заявил Песков.
Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин получил доклады после удара украинской армии, в результате которого погибли 28 человек, и дал необходимые поручения. Песков также добавил, что Кремль не планирует специальных заявлений в связи с атакой ВСУ на Донецк.