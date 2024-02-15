«Чудовищное преступление»: МИД России об атаке ВСУ на Белгород МИД России: виновные в атаке ВСУ на Белгород понесут суровое наказание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МИД РФ решительно осудил обстрел ВСУ жилых районов Белгорода и заявил о суровом наказании для виновных в этом деянии, говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что атака является чудовищным преступлением против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что совершенный Киевом теракт в очередной раз показал преступную роль коллективного Запада во главе с США, который продолжает «накачивать» Украину оружием. Поставляемые вооружения используются украинской стороной против гражданских лиц, подчеркнули в МИД.

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде около полудня 15 февраля. В городе включился сигнал ракетной тревоги, несколько украинских ракет было сбито ПВО над городом. Один из снарядов попал в торговый центр, еще один упал на стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября.

По данным Минздрава России, при обстреле погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 17 человек, среди которых четверо детей, получили различные ранения. По поручению главы ведомства Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада медиков-специалистов из федеральных центров.