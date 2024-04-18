«Чудовищная сказка»: Захарова о насильственной румынизации в Молдавии Захарова назвала «чудовищной сказкой» насильственную румынизацию в Молдавии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Попытки прорумынских политиков убедить граждан Молдавии выдавать себя за румын в переписи населения похожи на чудовищную сказку из Средневековья, заявила на брифинге представител МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что такое давление вызывает у молдован только отторжение.

Людям, которые себя идентифицируют как молдаване, сторонники насильственной румынизации говорят о том, что они находятся в «болоте собственной идентичности», в которое их якобы затащили силой. <…> Это вызывает отторжение у молдавских граждан, которые держатся за свои корни <...>. Это какая-то такая чудовищная средневековая сказка — то, что там происходит, — указала Захарова.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что регион объявит о своей независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Таким образом она ответила премьер-министру Румынии Марчелу Чолаку, заявившему, что в республике живут румыны. Гуцул выразила уверенность, что сопредельные молдавские и болгарские села поддержат решение о выходе автономии из состава Молдавии.

Она добавила, что Гагаузию не просто так называют якорем независимости Молдавии. Гуцул подчеркнула, что автономия будет и дальше отстаивать суверенитет Молдавии вместе с полномочиями и правами региона.