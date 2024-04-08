«Чудовищная провокация»: Бабурин о нападках на мусульман после «Крокуса» Бабурин назвал чудовищной провокацией нападки на мусульман после «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нападки на мусульман после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» являются чудовищной провокацией, заявил председатель Русского центра «Иерусалим» Сергей Бабурин во время пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня». По его словам, к террористической атаке в Подмосковье имеют отношение западные провокаторы, которые хотели помешать России поддерживать Палестину, Сирию и выстраивать стратегические отношения с Ираном.

Я хочу со всей ответственностью напомнить, и христианам прежде всего, что мусульмане не могут совершать такие преступления в месяц Рамадан, в пятницу во время вечерней молитвы. Это чудовищная провокация против единства христиан и мусульман в нашей стране. Слава богу, у государственной власти, у общественности России хватило мужества и дальновидности разобраться, что это не действие исламских патриотов. Это действие западных провокаторов — тех, кто хотел бы помешать России поддерживать Палестину, Сирию, выстраивать стратегические отношения с Исламской Республикой Иран, — сказал Бабурин.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины проводили акции по разжиганию межнациональной розни среди мигрантов в России после теракта в «Крокус Сити Холле». Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что в задачи сотрудников его ведомства входило как внедрение в чаты мигрантов, так и распространение антимигрантских настроений в социальных сетях РФ.