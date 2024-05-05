Чубайса могут записать в иноагенты Депутат Хамзаев подготовил обращение в Минюст для признания Чубайса иноагентом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Анатолий Чубайс

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса могут признать иностранным агентом, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев. По его словам, он подготовил соответствующее обращение в Минюст России.

Хамзаев отметил, что Тель-Авивский университет объявил о появлении Центра российских исследований на базе вуза. Депутат объяснил, что ЦРС спонсируется Чубайсом.

Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать. Со своей стороны подготовил обращение в соответствующие ведомства. Предлагаю признать Чубайса иноагентом, — сказал Хамзаев.

Он добавил, что экс-глава «Роснано» продолжительное время работал в государственном аппарате. Чубайс имел доступ к секретной информации на разных уровнях, указал Хамзаев.

Ранее стало известно, что непосредственно исследованиями в ЦРС займутся социолог Виктор Вахштайн (признан Минюстом РФ иноагентом), политолог Александр Баунов (признан Минюстом РФ иноагентом), экономист и журналист Дмитрий Бутрин, а также публицист Александр Архангельский. Сообщалось, что центр будет изучать историю России после 1991 года