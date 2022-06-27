«Чтобы украсть у нас активы»: депутат ГД про цель слов о дефолте в России Депутат Делягин: цель объявления дефолта России — кража её активов на Западе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Делягин

Цель объявления дефолта России — кража её активов на Западе, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Более того, России следует вовсе отказаться от обязательств перед «странами-грабителями», сообщил он в разговоре с Lenta.ru.

В России нет дефолта, как говорит Bloomberg. Он объявлен для того, чтобы украсть у нас активы, которые всё ещё находятся на Западе. <...> Когда мы платим не в валюте, а в рублях, а Минфин США лишил нас возможности производить оплату в валюте, то начинается писк, что мы что-то сделали не так, — сказал Делягин.

Он добавил, что на Западе не хотят конвертировать рубли в валюту, хотя вполне могут сделать это, получив рублёвый счёт.

Агентство Bloomberg ранее выступило с утверждением, что в России произошёл дефолт по суверенным долговым обязательствам. Отмечается, что крайний срок выплаты $100 млн по купонам истёк в ночь на 27 июня и если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получат оговорённые средства, такая ситуация считается дефолтом.

Вслед за Bloomberg о дефолте России сообщил Reuters. По данным агентства, ряд держателей российских евробондов из Тайваня сообщили, что не получили выплат по истечении льготного периода в ночь на 27 июня. Один из источников рассказал, что речь идет о двух евробондах, номинированных в евро и долларах, расчет по которым не предполагается в российской валюте.