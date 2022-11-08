«Чтобы не видела позора Одессы»: Захарова о сносе памятника Екатерине II Захарова: памятник Екатерине II закрыли щитами, чтобы она «не видела позора Одессы»

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Памятник Екатерине II в Одессе

Памятник Екатерине II накрыли полиэтиленом, чтобы императрица не видела «позора Одессы», такое мнение в своем Telegram-канале выразила представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, украинские «товарищи» идут «верной дорогой» диктатуры и либерализма.

«Верной дорогой идут товарищи». Дорогой диктатуры. Только не пролетариата, а либерализма. Закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми, — написала Захарова.

Дипломат также добавила, что после революции советская власть боролась с российскими памятниками «основательно». Она напомнила, что в апреле 1918 года «в ознаменование великого переворота» Совет Народных Комиссаров принял декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг». В результате него памятник Екатерине Великой снесли 1 мая 1920 года на «всеобщем городском субботнике».

Спустя несколько десятилетий, как отмечает Захарова, Украина стала независимым государством и в 2007 году решила восстановить памятник. Дипломат указала на то, что одним из меценатов работ стал депутат горсовета Руслан Тарпан, который стремился тогда «вернуть своему городу европейский облик». Он хотел, чтобы Екатерининская площадь стала такой, какой была в начале XX века, «когда в 1901 году на Всемирной выставке в Париже эта площадь была признана лучшей в Европе».

Представитель МИД РФ отметила, что спустя почти 100 лет после ленинского декрета — в апреле 2016 года — Минкульт Украины издал аналогичный большевистскому документ — приказ «О не занесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» от 4 апреля № 200, фактически лишающий памятники охраняемого статуса.

По ленинским заветам идет на Украине «декоммунизация», — отметила Захарова.

Ранее монумент российской императрице Екатерине II в Одессе подготовили к демонтажу и завернули в черный полиэтилен. 6 ноября памятник огородили деревянным забором, поскольку его неоднократно оскверняли вандалы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее сообщил о намерении поддержать демонтаж памятника Екатерине II. Он отметил, что за снос монумента выступили большинство участников электронного опроса, проведенного Одесским горсоветом.