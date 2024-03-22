«Чтобы не кусать локти»: Небензя посоветовал французам не забывать историю Небензя посоветовал французам и немцам не забывать уроки истории

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, как и немцам, не стоит забывать уроки истории, чтобы потом не «кусать локти», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на Совете Безопасности. Так он прокомментировал высказывание французского лидера о возможной отправке войск на Украину. По словам Небензи, наемники из Франции уже входят в Интернациональный легион ВСУ и выполняют задачи в тылу.

При этом нам достоверно известно о том, что они (французские наемники. — NEWS.ru) входят в Интернациональный легион ВСУ и выполняют командные функции в тылу. <...> Кстати сказать, буквально сегодня отмечается 210-летие входа русской армии в Париж, когда потерпела фиаско предыдущая попытка Франции объединить Европу на антироссийской основе. Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не «кусать локти», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что «безответственные заявления» Макрона можно списать на самопиар. Однако, как отметил постпред РФ, именно Франция была одним из первых соучастников преступного режима на Украине и проводила курс на эскалацию. По словам Небензи, в настоящее время Париж инициирует коалиции в поддержку Киева и поощряет отправку наемников, продолжая отрицать этот факт.

Ранее герой России Сергей Липовой предположил, что Германия и Великобритания могут первыми отправить войска на Украину летом 2024 года. По его мнению, это решение будет зависеть не от европейских лидеров, а от команды из Вашингтона. Липовой также считает, что Макрон «просто так не осмелится» ввести войска на украинскую территорию, поскольку у его страны есть много внутренних проблем.