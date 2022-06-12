Чтобы дети росли патриотами: Толстой призвал писать все вывески по-русски Толстой призвал избавиться от англицизмов и создать единое языковое пространство России

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Создать единое язковое пространство и избавиться от англицизмов призвал общественность вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой. Свою идею политик изложил в личном Telegram-канале. В частности, он предложил писать все вывески в стране на русскм языке. а для иностранцев прилагать перевод «мелкими буквами». По мнению Толстого, это поможет вырастить из российских детей патриотов своей страны.

Для того чтобы производство было отечественным, а не в офшорах, чтобы дети росли патриотами своей страны и получали достойное образование и, наконец, чтобы все без исключения граждане страны чувствовали себя дома, на своей Родине, нам необходимо создать единое языковое пространство. Для начала как раз нужно избавиться от глупых заимствований и англицизмов, — написал Толстой.

В частности. он предлагает все вывески в России писать исключительно на русском языке, а для иностранных туристов можно «разместить перевод мелкими буквами». По мнению депутата, это следует сделать как можно скорее, чтобы Россия «вновь обрела себя» и и стала опираться «на свой язsк, свою культуру и свой народ». К тем, кто не захочет менять вывески, Толстой пообещал применить давление.

Тех же, кто не захочет, заставим. Свобода бизнеса сегодня не должна идти вразрез национальным интересам. В конце концов, народ России не состоит сплошь из мелких лавочников, и русский язык у нас всех один. С ним и будем жить дальше, — резюмировал вице-спикер парламента Российской Федерации.

Ранее Толстой заявил, что ЕГЭ в России будет отменено вместе с Болонской системой. По его мнению, экзамен разрушил образовательную систему в стране.