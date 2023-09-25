Что за скандал с визитом Нарусовой в страны НАТО: отправят ли ее в отставку Телеведущий Соловьев призвал задуматься, нужна ли Нарусова в Совфеде

Фото: council.gov

Людмила Нарусова

Сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова летом без согласования с руководством Совета Федерации посетила несколько стран, входящих в НАТО, заявили в Совфеде. Сообщается, что ее «жестко предупредят» о недопустимости таких действий. Куда ездила Нарусова и накажут ли ее за это, ждет ли ее отставка?

Что за скандал с визитом Нарусовой в страны НАТО

Глава комитета по регламенту верхней палаты Федерального собрания Вячеслав Тимченко заявил, что Людмила Нарусова летом без согласования с руководством Совфеда посетила несколько стран, которые входят в НАТО.

«В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения спецоперации», — сказал он.

По словам Тимченко, 19 июля Нарусова улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу. В Россию она, по его информации, вернулась 6 августа. При этом сенатор пропустила два пленарных заседания палаты — 19 и 28 июля, добавил сенатор.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Нарусова находилась в Испании вместе с дочерью, телеведущей Ксенией Собчак. Журналист опубликовала совместный ролик в соцсетях 5 августа: на видео она приветствует подписчиков, и в какой-то момент в кадре появляется ее мать.

После этого Тимченко заявил, что для сенаторов есть рекомендация отдыхать в России во избежание «провокаций». При этом об официальном запрете посещения зарубежных стран, в том числе входящих в НАТО, речи не шло.

Что на обвинения ответила Нарусова

Людмила Нарусова информацию о своем визите в страны НАТО комментировать не стала, назвав новость фейком.

«Я не комментирую эти глупости, все», — сказала сенатор.

В аппарате Нарусовой заявили, что не знают о мерах в отношении нее из-за поездки в страну НАТО. Также там не смогли прокомментировать данные о возможном отсутствии сенатора на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты.

«Мы такой информацией не располагаем, поскольку в это время Людмила Борисовна была на заседании профильного комитета», — заявили в аппарате.

Что сказал Соловьев о скандале с Нарусовой

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев выступил с критикой в отношении людей, выдвинувших в высшую палату российского парламента сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову.

«У меня вопросы не к Нарусовой, а к тем, кто ее выдвинул в Совет Федерации. Их устраивает сенатор, таким образом демонстрирующий свое отношение к СВО? Так голосующий по самым важным для нашей страны законам? Глава Тувы Владислав Хавалыр разве единомышленник Нарусовой? Как эта гражданка помогает тувинцам, сражающимся за родину в зоне проведения СВО? Может быть, Туве пора сказать свое веское слово?» — написал журналист в авторском Telegram-канале.

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press Владимир Соловьев

Что известно о возможной отставке Нарусовой из Совфеда

В августе 2023 года в Telegram-каналах появилась информация о возможной отставке Людмилы Нарусовой из Совфеда. В Сети писали, что сенатор покинет верхнюю палату парламента осенью в добровольно-принудительном порядке по соглашению сторон. Об этом также сообщал журналист Андрей Караулов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Нарусова заявила, что это слухи, которые могут распространять политические оппоненты, недовольные ее деятельностью. Сенатор призвала не ориентироваться на информацию в Сети.

«Я не советую журналистам ориентироваться на интернет или на слухи. Мне ничего об этом не известно. Наверное, эти слухи распространяют мои политические противники, которые недовольны моей деятельностью», — сказала Нарусова.

Сенатор от Калужской области Алексей Александров в беседе с NEWS.ru заступился за Нарусову.

«Я знаю, что все поездки Нарусовой согласованы с руководством Совета Федерации. Она уже неоднократно ездила за рубеж, и это не вызывало никаких споров. Если данная ее поездка была не согласована, то это требует обсуждения, причем не эмоционально, и не обществом, а на деловом уровне, в самом Совете Федерации. Много эмоций на пользу не идут. Насколько я знаю, поездки парламентария за рубеж не подпадают под санкцию лишения полномочий. Депутат обладает определенным статусом, и в законе до последней запятой прописано, за что можно лишать их статуса. Так что сейчас вопрос о лишении полномочий Нарусовой не стоит», — рассказал сенатор.

Читайте также:

Нарусова объяснила, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО

Нарусова потребовала разобраться с запретами артистов

Нарусова ответила на слова Медведева о предателях цитатой из Пушкина