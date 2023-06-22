«Что за бардак?»: мэра Петрозаводска лишили пенсии из-за отправки на СВО Мэра Петрозаводска оставили без пенсии на время участия в СВО

Фото: Владимир Любарский/vk.com

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский

Мэра Петрозаводска Владимира Любарского оставили без пенсии на время участия в военной операции на Украине, сообщил он во «ВКонтакте». Ему позвонили из пенсионного отдела МВД и сообщили, что приостанавливают выплаты, хотя он еще не подписал контракт с армией. Любарский назвал ситуацию смешной и отметил, что с «выплатами по СВО» у всех возникают «те или иные траблы».

На самом деле сотрудники пенсионного отдела проявили заботу — спасибо им. Но в целом-то ситуацию нормальной назвать, на мой взгляд, нельзя. Мэром работаешь — пенсию получаешь. Взял в зубы автомат, в 55 лет пошел Родине служить — пенсию забрали. Что за бардак? Может быть, законодатели задумаются. Не я же один пенсионер МВД или еще какой силовой структуры, — написал он.

О намерении оставить пост и отправиться на Украину в составе подразделения «Ахмат» мэр сообщил 17 июня. По словам 55-летнего главы города, во время отпуска он прошел обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе, где приобрел базовые знания по оказанию медицинской помощи в полевых условиях, а также стрелковой подготовке.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев сегодня возмутился невыплатой вознаграждений за боевые выходы. Он рассказал о таком случае и назвал его недопустимым.