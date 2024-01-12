«Что употребляет?»: Захарова о новом интервью Зеленского Захарова задалась вопросом о наркотической зависимости Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фрагмент из интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломат обратила внимание на странное поведение политика и задалась вопросом относительно его возможной наркотической зависимости.

Как думаете, что употребляет? — поинтересовалась у подписчиков Захарова.

На представленном видео Зеленский дергается, долго думает над ответами. Также из кадров у зрителей может сложиться впечатление, что украинский лидер потерян.

Ранее Захарова выразила мнение, что прогнозы президента Украины о том, что Москва не выстоит в борьбе с Киевом, являются сомнительными. Дипломат с иронией отметила, что с такой интуицией нужно «ждать санитаров».

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов назвал украинского президента наркоманом и вруном после слов о взятии населенного пункта Клещеевка. Он подчеркнул, что информация о потере Клещеевки российской армией является фейком, так же как и сведения о мощи «объединенной американо-британско-украинской военной группировки». Милонов подчеркнул, что заявления Владимира Зеленского были опровергнуты представителями ВС РФ, находящимися в зоне спецоперации.