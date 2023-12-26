«Что угодно, только не с Россией»: Захарова об ультиматуме Запада Сербии Захарова: Запад выдвинул Сербии ультиматум «что угодно, только не с Россией»

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Западные страны поставили перед Сербией ультимативные условия «что угодно, только не с Россией», заявила в эфире RT представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, по такой же схеме прежде строились отношения с Украиной.

Точно так же, как с Украиной, перед Сербией Запад поставил условие, выбор — не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа, а жесткий выбор — либо с Западом, либо с Россией. Теперь же выбор формулируется вообще по-другому — только с Западом. А последние корректировки вообще как ультиматум звучат — что угодно, только не с Россией, — рассказала дипломат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Сербия сталкивается с вызовами, которые естественны для любого государства, отстаивающего свою независимость и ценности. По его словам, в стране разыгрывается давно известный сценарий, по которому Евросоюз и США предпринимают попытки госпереворота, если им не удается привести своих марионеток к власти.

По мнению сербского политолога, научного сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, погром в Белграде стал лучшим новогодним подарком для президента Сербии Александра Вучича, который только могла сделать оппозиция. По его мнению, антиправительственные силы хотели спровоцировать Вучича на жесткий разгон, чтобы в ответ начать уже по всей стране массовые беспорядки, но президент нарушил их планы, отреагировав сдержанно.