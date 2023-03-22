«Что-то я его не вижу»: Путин потерял звезду российского балета Путин потерял балеруна Полунина на награждении в Кремле

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сергей Полунин

Президент России Владимир Путин на церемонии награждения молодых деятелей культуры за 2022 год не смог вручить награду артисту балета Сергею Полунину, поскольку того не оказалось в зале. Несмотря на это, российский лидер подчеркнул, что юный балерун уже вписал себя в историю мировой хореографии.

Еще один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии – это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу. Отмечу, что он сам активно поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению, — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что не все лауреаты госнаград смогли явиться на церемонию. По его словам, некоторые из них не смогли встретиться с Путиным из-за работы. Сам Полунин вечером 22 марта примет участие в премьере балета «Мастер и Маргарита».

В конце 2022 года Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги в культуре и искусстве» композитора Алексея Рыбникова. Народный артист РФ известен широкой публике как автор рок-опер «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», которые были поставлены Марком Захаровым на сцене «Ленкома».