«Что с тобой, клоун?»: Кадыров предложил поставить диагноз Зеленскому Кадыров выявил у Зеленского 10 симптомов и предложил россиянам поставить ему диагноз

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в шуточной форме выявил у президента Украины Владимира Зеленского 10 симптомов и предложил поставить украинскому лидеру диагноз. Он также поинтересовался, какое лечение прописали бы россияне Зеленскому.

По мнению Кадырова, Зеленский «страдает» резким снижением уровня «белой муки» в крови, «острой долларовой недостаточностью» и «критическим дефицитом мобиков». Также глава Чечни «обнаружил» у него «чрезмерное злоупотребление обещаниями», «повышенный уровень паникостерона» и «воспаление счета в банке».

Кроме того, по словам Кадырова, у Зеленского в настоящее время «обострение клянчества», «закупорка клапана притока денег», «страхокардия» и «непроходимость контрнаступления».

Ранее Кадыров посвятил Зеленскому стихотворение, в котором также назвал украинского лидера клоуном и гением лицедейства. Глава Чечни обвинил Зеленского в том, что «киевский режим пьет кровь», и задался вопросом, как долго это продлится.

Кроме того, Кадыров заявлял о готовности встретиться с Зеленским один на один. По его словам, он без слов сумел бы «поставить на место украинского лидера» и убедил бы его сделать «то, что нужно».