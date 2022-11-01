«Что она несет?»: Захарова посоветовала Бербок купить учебник по истории Захарова посоветовала Бербок купить карту и почитать учебник истории после ее слов о России

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок следует купить карту и учебник по истории, чтобы та смогла ознакомиться с первичными признаками геополитики, так прокомментировала высказывания немецкого дипломата о России и Китае представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Бербок в ходе рабочего визита в Центральную Азию призвала помешать беспрепятственному усилению позиций Москвы и Пекина в этом регионе.

Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова сообщила, что посольство РФ в Берлине направило в немецкое внешнеполитическое ведомство ноту протеста в связи с отсутствием «адекватной реакции» со стороны властей Германии на акты вандализма, совершенные 10 октября 2022 года против посольства РФ в Берлине и генконсульства во Франкфурте-на-Майне. Немецкие полицейские, как указала дипломат, не попытались воспрепятствовать злоумышленникам, и ни один из вандалов не задержан.

В октябре читатели немецкого издания FAZ раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что требовать переговоров с Россией «наивно» и что европейские страны должны выстраивать свою безопасность «не с Россией, а от нее самой». Пользователи призвали главу ведомства отправиться на фронт.