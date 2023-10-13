«Что могли — сделали»: Захарова о роли США в эскалации конфликта в Израиле Захарова: ситуацию вокруг Израиля миру придется «разгребать» за США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США «сделали что могли» в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта и теперь остальному миру предстоит «разгребать» случившееся, заявила в личном Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявление Белого дома об отсутствии намерений поставлять в Израиль военные силы для участия в конфликте.

Так сказать, что могли — уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные. <...> И так каждый раз. Исключительные наделают делов в «прекрасном саду», а «джунглям» мучиться от зловония и убирать за цивилизованными, — написала дипломат.

В качестве иллюстрации своего мнения она напомнила о ситуации с финансовым кризисом 2008 года, вызванным коллапсом на рынке недвижимости США. По словам Захаровой, «мировая экономика рушилась не один месяц после этого взрыва», а спасать планету пришлось «специально созданной для этого «двадцатке».

Накануне Захарова заявила о том, что Вашингтон не мог не знать о планах движения ХАМАС начать военную операцию против Израиля. По ее словам, разведывательная мощь США слишком высока. Дипломат считает, что Вашингтон не предупредил Иерусалим об угрозе, чтобы посеять хаос в регионе.